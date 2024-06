Der Nachwuchs des 1. FC 23 Hambach sicherte sich am Pokalfinaltag der Junioren beim DJK-SV Phönix Schifferstadt gleich zwei Titel. Auch der 1. FC 08 Haßloch war erfolgreich.

Die FG 08 Mutterstadt feiert in diesem Monat einen Erfolg nach dem anderen. Nach den Aufstiegen der Ersten Mannschaft in die Landesliga Südwest, Staffel Ost, und der Zweiten Garnitur in die A-Klasse Rhein-Mittelhaardt haben die Mutterstadter A-Junioren am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz des SV Phönix Schifferstadt das Endspiel des A-Kreispokals Rhein-Mittelhaardt gegen die TSG Deidesheim mit 1:0 gewonnen. Zuvor hatte sich die FG 08 bereits in der Kreisliga die Meisterschaft gesichert. Den Siegtreffer erzielte Leon Hochhaus kurz nach Beginn der Nachspielzeit der ersten Hälfte, indem er nach einer Ecke per Kopfball erfolgreich war.

Zuvor hatten sich die E-Junioren des 1. FC 08 Haßloch das erste der fünf in Schifferstadt angesetzten Endspiele gewonnen. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Linus Nicklas den SV Phönix mit 1:0 in Führung (35.). In den letzten vier Spielminuten traf die Mannschaft von 08-Trainer Thomas Tausend jedoch noch zweimal: Ben Hoffmann (48.) und Milan Hoffmann-Ogrizek (49., 50.+1) sorgten für einen Haßlocher 3:1-Sieg, sodass das einzige Team der Gastgeber in den Endspielen leer ausging.

Drei Siege möglich

Dem 1. FC 23 Hambach bot sich dagegen an diesem Samstag die Möglichkeit, gleich drei Endspiele zu gewinnen. Diesen Traum vom dreifachen Triumph machten aber die D-Junioren der JSG Haßloch gleich im ersten Hambacher Finale zunichte. Sie schlugen den FC 23 mit 3:0 und holten damit den zweiten Kreispokal ins Großdorf. „Haßloch hat verdient gewonnen. Da gibt es nichts zu diskutierten“, gab Hambachs Jugendleiter Marc Rottmayer zu.

Danach stand Rottmayer selbst als Trainer der Hambacher C-Junioren an der Seitenlinie und durfte sich am Ende über einen 2:0-Sieg seines Teams gegen die SG Seebach/Wachenheim freuen. Mehmet Soyyigit erzielte beide Treffer (12., 43.). „Wir haben den Gegner vom Anpfiff weg klar dominiert. Toll war, wie unser Doppeltorschütze Mehmet von seinen Hinterleuten immer wieder in Szene gesetzt wurde“, gab es Lob vom FC23-Coach.

Im letzten Endspiel schlugen die B-Junioren der Hambacher die JSG Gäu mit 1:0. Der Siegtreffer gelang Nassim Laid Bahamed bereits in der vierten Minute. Danach sahen die Zuschauer zwei gleichwertige Mannschaften. „Für unseren Verein ist das ein gelungener Tag gewesen. Er hat unsere erfolgreiche Jugendarbeit bestätigt“, bilanzierte Rottmayer. Die Organisation seitens Ausrichter SV Phönix Schifferstadt und den SWFV sei sehr gut gewesen. Die Spiele verliefen sämtlich fair. Einziger Wermutstropfen war allerdings die Tatsache, dass zwei Mannschaften, welche die Endspiele verloren hatten, an der Siegerehrung nicht teilnahmen.