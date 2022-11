In der Neustadter Pfarrei Heilig Geist soll eine Kinder- und Jugendschola gegründet werden. Pfarrer Michael Paul freut sich über das Vorhaben: „Wir nehmen gerade von vielem Abschied, aber hier entsteht Neues.“ Das erste Treffen für alle Kinder und Jugendlichen, die gerne singen, ist am Dienstag, 15. November, von 16 bis 17 Uhr im Pfarrheim St. Remigius in Diedesfeld. Leiterin ist Dekanatskantorin Ariane Schnipperling. Sie möchte mit der Kinder- und Jugendschola eine „qualifizierte musikalische Bildung“ anbieten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es bei Schnipperling: Telefon 01511 4879962, E-Mail: ariane.schnipperling@bistum-speyer.de.