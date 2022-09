Eine Fläche bei Geinsheim kommt für Geothermie beziehungsweise Lithium-Gewinnung infrage. Um die Beratungen und Diskussionen zum Thema Tiefengeothermie mit allen Vor- und Nachteilen auf eine breite, transparente Grundlage zu stellen, lädt die Stadt Neustadt für Montag, 26. September, 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in die Geinsheimer Festhalle ein. Neben Fachexpertisen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, dem Landesforschungszentrum für Geothermie des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadtwerke Neustadt GmbH wird die Vulcan Energie Ressourcen GmbH ein im Ortsbezirk geplantes Projekt vorstellen. Das Unternehmen, das in der Region unter anderem auch in Landau und Insheim aktiv ist, hatte bereits in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates sich und seine Ideen vorgestellt und war auf Fragen des Gremiums eingegangen. Im Anschluss an die Vorträge am Infoabend gibt es auch für Bürger die Möglichkeit, mit den anwesenden Experten in die Diskussion zu treten. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierte. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.