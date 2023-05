Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schlechte Nachrichten für die Anwohner in der Humboldtstraße: Die von der Stadt in Aussicht gestellten Erleichterungen rund um die Großbaustelle lassen sich nicht verwirklichen. Der Baudezernent erklärt die Hintergründe und was die Stadt daraus lernt.

Es war sehr emotional Ende März bei der Anwohnerversammlung im Leibniz-Gymnasium: