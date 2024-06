Graffiti-Schmierereien haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Hausfassade eines Anwesens in der Holzmühlstraße hinterlassen. Laut Polizeibericht beläuft sich der Sachschaden auf rund 1000 Euro. Wer etwas zu den Verursachern sagen kann, soll sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.