„Wir können alles außer Hochdeutsch“, und außer uns gegenseitig leiden – so ließ sich lange das Verhältnis der beiden namensgebenden Landesteile in Baden-Württemberg charakterisieren. Das hatte auch viel mit der turbulenten Entstehungsgeschichte des Bindestrich-Bundeslands zu tun, das 2022 den 70. Jahrestag seiner Gründung feiern kann. Da gab es jede Menge Intrigen, wobei die Zerstückelung der bis zur NS-Zeit selbständigen Länder Baden und Württemberg durch die Besatzungsmächte und eine Volksabstimmung mit nicht völlig eindeutigem Ergebnis eine ganz wesentliche Rolle spielten. Genau davon handelt auch das Doku-Drama „Baden gegen Württemberg“, das dieser Tage vor allem in den Kinos im „Ländle“ zu sehen ist. Als einziges nicht-baden-württembergisches Lichtspielhaus weit und breit zeigt aber auch das Neustadter Roxy-Kino den Streifen von Regisseur Andreas Köller: am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr, wobei dann auch einer der Hauptdarsteller, Christian Pätzold, vorbeischaut. Pätzold, bekannt aus „Die Kirche bleibt im Dorf“, „Soko Stuttgart“ und „Dark“, spielt in dem Film Reinhold Maier, den Ministerpräsidenten des Teillandes Württemberg-Baden, der zu den maßgeblichen Befürwortern des neuen Südweststaats gehörte. Sein größter Gegenspieler ist der (süd-)badische Staatspräsident Leo Wohleb (Stefan Preiss, der um den Verlust der badischen Kultur und Identität fürchtet und verbissen gegen die „schwäbischen Invasoren“ kämpft. Während die Politiker ihre Machtkämpfe austragen, sind es in dem Film die Frauen, die das private und soziale Leben am Laufen halten und das kriegszerstörte Land wiederaufbauen.