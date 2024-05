Am Donnerstag kurz nach 18 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Maikammer zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Mann und einer fünfköpfigen Vatertags-Wandergruppe. Ursache für die Handgreiflichkeiten dürfte laut Polizei die aggressive Verhaltensweise des 23-Jährigen gewesen sein, nachdem dieser aus der Wandergruppe angesprochen wurde. Der junge Mann trug eine Beule am Kopf davon, weshalb er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden wollte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.