Die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch feiern weitere Erfolge. Eine Haßlocherin ist in Heidelberg zum ersten Mal alleine auf der Matte.

Die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch belegten in Heidelberg beim Spring-Cheer-Masters-Turnier einen ersten und zweiten Platz. Zunächst trat Stella in der Kategorie Individual Level 4 an: Sie zeigte in einem einminütigen Programm eine Mischung aus Sprüngen, Tanz und Turnelemente und erhielt dafür 74,27 Punkte. Die junge Sportlerin, die erstmalig bei einem solchen Wettbewerb dabei war, überzeugte die Jury und wurde unter fünf Teilnehmerinnen Zweite. „Alleine auf der Matte zu stehen, ist etwas ganz Besonderes. Ich war schon etwas aufgeregt, aber ich bin froh, dass ich alle Salti und Flickflacks fehlerfrei zeigen konnte“, sagte sie nach ihrem Auftritt zufrieden.

Die Formation Fascinations 5 boten in der Kategorie Senior AllGirl Groupstunt Level 6 ebenfalls eine tolle Leistung und zeigte ein fehlerfreies Programm, das unter anderem gedrehte Aufgänge und verschiedene Saltivarianten als Abgang beinhaltete. Die jungen Frauen, die als Landesmeister von Rheinland-Pfalz angetreten waren, wurden dafür mit 72,28 Punkten bedacht, was zu einem souveränen Titelgewinn vor der Berliner Formation Pure Pink, die 66,17 Punkte erhielt, reichte.

Die Haßlocher Trainerinnen Lara Theobald und Ann-Sophie Reichhart sahen nach den Auftritten ihrer Sportlerinnen keinen Anlass zu negativer Kritik.