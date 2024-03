Gerade kommen die Haßlocher Cheerleader von den Landesmeisterschaften zurück, wo sie sehr erfolgreich waren. Und schon müssen sie für weitere fünf Wochen wieder in die Halle zum Training.

Alle vier Formationen der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch, die am Sonntag in Marburg an den Landesmeisterschaften von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland teilgenommen haben, kehrten als Landesmeister nach Haßloch zurück. Bereits die Flying Stars, die jüngste CCH-Mannschaft, setzten zum Auftakt mit einem fehlerfreien Programm Maßstäbe.

In der Gesamtwertung der Kategorie Peewee Cheer erreichten die Flying Stars den zweiten Platz, waren aber das beste Team aus Rheinland-Pfalz und qualifizierten sich dadurch als Landesmeister für die am 4. Mai in der Eissporthalle in Frankfurt stattfindenden deutschen Meisterschaften. „Wir sind sehr stolz auf die Leistung der Mädchen, die mit der sehr guten Punktzahl von 171 bewertet worden ist“, freuen sich die Trainerinnen Anja Scheu, Laura Miodek und Elena Glaser.

Mit Salti und Pyramiden

In der Kategorie Junior Cheer Mixed starteten die CCH Fantastics. Die 24 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren werden zweimal wöchentlich von Celiné Himmighöfer, Heliné Grimm, Jan Mayer, Tyra Thielsch und Janina Wolf trainiert und sicherten sich mit 176,5 Punkten den Titel und die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Ihr Programm bestand aus schwierigen Elementen wie Vorwärts- und Rückwärtssalti sowie mehreren Pyramiden. „Eine nervenaufreibende Meisterschaftsvorbereitung liegt hinter uns. Aufgrund der Verletzung eines Sportlers haben wir kurz vor der Meisterschaft das Programm noch mal anpassen müssen. Umso stolzer sind wir auf die Leistung unserer Juniors“, berichten die fünf Trainer.

Im Erwachsenenbereich startete zunächst das Senior AllGirl Team Fascinations. Die Haßlocher Saltokombinationen und hohen Pyramiden überzeugten die Jury. Das aus 25 Frauen bestehende Team wurde deshalb ebenfalls mit dem Landestitel und ebenfalls der Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe belohnt.

Doppelt gedrehte Abgänge

Zum Abschluss des Tages ging die Formation Fascinations 5 im Groupstunt auf die Matte: Die fünf jungen Frauen präsentierten ein fehlerfreies Programm mit Schrauben und doppelt gedrehten Abgängen. Auch sie werden Rheinland-Pfalz auf der deutschen Meisterschaft in Frankfurt vertreten.

„Wir konnten uns und unseren Verein sehr gut und erfolgreich präsentieren“,erzählt Lara Theobald. „Jetzt heißt es noch mal zurück in die Halle und die fünf Wochen bis zu den deutschen Meisterschaften für Verbesserungen nutzen“, ergänzt Ann-Sophie Reichhart.