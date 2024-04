Die Mitgliederversammlung der Mußbacher Grünen-Ortsgruppe hat die Bewerberliste für die Wahl des Ortsbeirats am 9. Juni aufgestellt. Angeführt wird die Liste nach einer Mitteilung der Partei von Wolfgang Braunstein. Auf Platz zwei findet sich Anja Martina Weber, Position drei nimmt Alfred Schulz ein. Laut Grüne sind die Vorbereitungen für den Wahlkampf in vollem Gange. „Dabei werden wir den Bürgern noch genügend Gelegenheit geben, mehr über uns und unsere Ziele und Ideen zu erfahren“, heißt es in der Mitteilung der Partei.