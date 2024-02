Die Neugestaltung des Platzes vor der katholischen Kirche in Geinsheim steht kurz bevor. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Arbeiten am Mittwoch, 28. Februar, beginnen. Rund vier Monate sind bis zum Abschluss des Projekts vorgesehen. Konkret soll der Vorplatz dem Bereich vor der Ortsverwaltung angeglichen werden. Das bedeutet, dass der Vorplatz ein neues Pflaster erhält und – um das Gefälle auf dem Platz barrierefrei auffangen zu können – die Treppe vor der Kirche um eine Stufe erweitert wird. Die Fahrbahn wird zu Gunsten des Platzes um rund 50 Zentimeter verkleinert. Die Mauer um das Kriegerdenkmal wird entfernt und in der Flucht der Kirche neu aufgebaut sowie für Sitzmöglichkeiten genutzt. Der Platz erhält eine Baumneupflanzung. Investiert werden rund 420.000 Euro.

Während der Arbeiten ist die katholische Kirche weiterhin zugänglich, die Feuerwehr und Rettungskräfte können über Gäu- beziehungsweise Geitherstraße ausrücken. Eine Umleitung wird der Verwaltung zufolge eingerichtet.