In einem echten Krimi hat der englische Fußball-Drittligist Lincoln FC aus der Neustadter Partnerstadt am späten Dienstagabend die dritte Runde um den EFL-Cup, auch unter dem Namen Carabao Cup bekannt, erreicht.

Allerdings steht der Wettbewerb im Schatten des traditionsreichen FA-Cups, der in England eine deutlich höhere Wertschätzung erfährt. Das Erreichen der dritten Runde ist insofern von Interesse, da jetzt die namhaften Premiere-League-Clubs in den EFL-Cup-Wettbewerb einsteigen, die sich für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert haben und in den ersten zwei Runden ein Freilos erhalten hatten.

Der Lincoln FC hat sich in einem Herzschlagfinale beim Viertligisten Barrow FC erst im Elfmeterschießen vor dem Pokalaus gerettet. Der Ausgleich der Gäste, der erst die Penalty-Entscheidung ermöglichte, fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. In der ersten Runde hatte Lincoln auswärts die Doncaster Rovers mit 3:0 geschlagen. Jetzt hoffen die Kicker aus Neustadts Partnerstadt, in der dritten Runde um den EFL-Cup auf einen der großen englischen Clubs zu treffen.