Die Umsetzung des Hygiene-Konzepts und die strikte Einhaltung der Vorgaben stellen die Fußballvereine vor große Herausforderungen während der Corona-Pandemie. Das wurde bei der Vorrundenbesprechung der Bezirksliga in Frankweiler deutlich. Außerdem sind ab der kommenden Saison in allen Spielen vier Auswechslungen möglich.

Ein heikles Thema bei Fußballspielen ist die Besucherzahl. Wenn das Konzept – etwa die Einbahnstraßenregelung am Ein- und Ausgang – eingehalten wird, sind maximal 350 Zuschauer zulässig. Die Besucher sind am Eingang namentlich in Listen zu erfassen. Am Sonntag, 25. Oktober, 15 Uhr, steht das Haßlocher Derby zwischen dem VfB und 08 am August-Schön-Weg auf dem Programm. In der vergangenen Runde kamen zu dieser Partie 450 Zuschauer.

Insgesamt dürfte es für die Klubs nicht leicht werden, diese Corona-bedingten Vorgaben in allen Spielen umzusetzen. Außerdem müssen die Abstandsregelungen eingehalten werden, was schwieriger wird, je mehr Besucher kommen. Die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer, die die Vereine für eine ordnungsgemäße Abwicklung benötigen, wird künftig deutlich größer sein.

Zu Hause duschen

„Ein weiteres Problem ist die Nutzung der Kabinen und Duschen. Nicht überall sind sie von den Behörden freigegeben“, sagte Jürgen Veth (Offenbach), der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses. Er empfahl, nach Möglichkeit zu Hause zu duschen. Zumindest so lange es die Witterung noch zulasse, könne man sich vor dem Spiel im Freien umziehen. Eine Dauerlösung könne das aber nicht sein. „Da die Gesundheitsämter keine identischen Vorgaben machen, ist es sinnvoll, dass die Vereine ihr Konzept mit den Behörden absprechen“, betonte Veth. Jeder Klub habe einen Hygiene-Beauftragten zu nennen.

Klassenleiter Klaus Karl (Weingarten) schlug vor, dass die Vereine ihr Hygienekonzept den Gegnern zukommen lassen, damit die sich darauf einstellen können. „Das kann auch über die Homepage der Klubs gemacht werden. Möglicherweise kann man es auch in der Internetplattform dfb.net hinterlegen“, überlegte Karl. Überrascht waren die Klubs, dass die übliche Praxis, Akteure aus der zweiten Garnitur bei der „Ersten“ auf die Bank zu setzen, derzeit nicht möglich ist. Gerade beim zweiten Torhüter in unteren Klassen ist dies an der Tagesordnung: Um 14.30 Uhr holte der Keeper in der Vergangenheit im Reservespiel noch einen Schuss aus dem Winkel oder parierte einen Elfmeter, um dann ab 15 Uhr bei der Ersten Mannschaft auf der Bank zu sitzen.

Nur ein Einsatz pro Tag

„Es ist für jeden Spieler im Moment nur ein Einsatz pro Tag möglich“, verdeutlichte Karl. Denkbar ist aber beispielsweise, die Reserve samstags und die Erste Mannschaft sonntags spielen zu lassen. Weil zwischen Partien am selben Tag ein Zeitpuffer liegen soll, Ankunft und Abreise der Teams zeitlich zu entkoppeln sind, wird für Vereine mit vielen Jugendmannschaft die Terminierung der Wochenendspiele zum Problem.

„Ab der Runde 2020/2021 sind vier Auswechslungen erlaubt“, informierte Karl. Die vierte Auswechslung, die es bisher nur gegeben hat, wenn Pokalspiele in die Verlängerung gegangen sind, wird jetzt in den Punktspielen übernommen. „Darüber wurde schon vor der Corona-Pause gesprochen“, sagte Verbandsschiedsrichter-Obmann Thorsten Braun (Maikammer). Wie Braun zudem berichtete, entfällt in der neuen Spielzeit die Passkontrolle. „Es reicht, wenn die Vereine die Spielberechtigungsliste vorlegen. Eine Gesichtskontrolle wird es nicht mehr geben“, so Braun.

Zwei Zehner-Staffeln

Der Obmann informierte auch darüber, dass der Torwart keine Gelbe Karte mehr sieht, wenn er sich beim Elfmeter zu früh bewegt und den Schuss hält. Und in einem Pokalspiel werden Gelbe Karten nicht mit ins Elfmeterschießen genommen, sodass dort eine Gelb-Rote Karte noch unwahrscheinlicher ist als bisher.

Die Bezirksliga ist in zwei Zehner-Staffeln geteilt worden. Die 18 Hauptrunden-Spieltage sollen zwischen dem 5. September und dem 14. März durchgeführt werden. Danach ist geplant, dass die ersten Fünf jeder Staffel eine Aufstiegs- und die zweiten Fünf jeder Gruppe eine Abstiegsrunde austragen. Das ergibt zusätzlich zehn Spiele pro Mannschaft. „Es werden aber nur die Punkte aus der Hauptrunde mitgenommen, die gegen die Teams geholt wurden, die auch weiterhin in der Gruppe bleiben“, erklärte der Klassenleiter. Wenn also Team A gegen B und C gewinnt und gemeinsam mit B in die Aufstiegsrunde kommt, während C in der Abstiegsrunde spielt, kann A nur die drei gegen B geholten Punkte behalten. Es müssen mindestens die Hälfte der vorgesehenen Partien ausgetragen werden, damit die Saison gewertet wird. Vor dem ersten Spieltag sind eine Qualifikations- und drei Pokalrunden eingeplant. „Es gibt insgesamt neun Pokalrunden, da wollen wir möglichst viele Spiele schon ausgetragen haben, bevor die Punkterunde beginnt“, erklärte Veth.

Termine

Bezirksliga, Gruppe Süd: 1. Spieltag: Sonntag, 6. September: TuS Knittelsheim – FC Lustadt (Samstag, 5. September, 17.30 Uhr), VfB Haßloch – FC Speyer 09 II (15 Uhr), VfB Hochstadt – SV Minfeld, TuS Frankweiler – TSG Jockgrim (beide 15.30 Uhr), VTG Queichhambach – 08 Haßloch (16 Uhr).

2. Spieltag: Sonntag, 13. September: Speyer – Queichhambach (Samstag, 12. September, 17.30 Uhr), 08 Haßloch – Knitteslheim (15 Uhr), Lustadt – Hochstadt, Minfeld – Frankweiler, Jockgrim – VfB Haßloch (alle 15.30 Uhr).