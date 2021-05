Schon wieder eine Niederlage für den Frauen-Zweitligisten 1. FFC Niederkirchen. Es ist nicht nur die zehnte dieser Saison, sondern mit 0:6 im Nachholspiel beim FC Ingolstadt die bislang höchste dieser Runde. Das ist jedoch nicht die einzige schlechte Nachricht für die Pfälzerinnen. Und schon am Sonntag ist der FFC erneut auf Reisen.

Wer geglaubt hatte, der 1. FFC Niederkirchen wäre am vergangenen Sonntag bei der 0:5-Heimniederlage gegen den FC Bayern München II bereits am Tiefpunkt angekommen, ist am Mittwochnachmittag eines Besseren belehrt worden. Im Nachholspiel vom letzten Vorrundenspieltag der Zweiten Frauen-Fußball-Bundesliga, Gruppe Süd, verlor Niederkirchen mit 0:6 (0:4) beim FC Ingolstadt.

Die Gastgeberinnen waren während der gesamten Partie überlegen und entschieden die Begegnung bereits in den ersten 18 Minuten. Die ersten drei Tore fielen innerhalb von sechs Minuten: Selina Walter (13.) und Lea Spittka (16.) trafen für Ingolstadt. Hinzu kam ein Eigentor von Natalie Klupp (19. ). Sie fälschte einen Schuss von Alina Mailbeck unglücklich ab. FFC-Torfrau Kim Stricklan hatte keine Chance bei dem Flachschuss.

Foul von Eisenhauer

In der 30. Minute foulte Lisa Eisenhauer die Ingolstädterin Ivana Slipcevic im eigenen Strafraum. Den Elfmeter verwandelte Alina Mailbeck (30.) zum 4:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am einseitigen Spielverlauf nichts. Ingolstadt dominierte. Allerdings waren die Torschüsse des Gastgebers meistens zu harmlos, um Stricklan zu fordern. Zweimal musste sie allerdings noch hinter sich greifen: Stefanie Reischmann (70.) und Mona Budnick (74.) erhöhten auf 6:0. Letztere nach einer Linksflanke mit toller Direktannahme.

FFC-Trainer Niko Koutroubis nannte als Gründe für die bislang höchste Niederkirchener Saisonniederlage wieder die gleichen Gründe wie zuletzt: „Die Mannschaft ist nicht fit und hat auch nicht die Klasse für die Zweite Liga.“

Zwei weitere Verletzte

Schlimmer als die Niederlage bewertete er, dass sich zwei weitere FFC-Spielerinnen verletzt haben. „Hannah Häßel hat sich am Knie verletzt und sich hoffentlich nicht wie Kristin Götz einen Bänderriss zugezogen“, sagte Koutroubis. Die Mittelfeldspielerin war nach einem Zweikampf nahe der Trainerbank liegen geblieben.

Außerdem musste Innenverteidigerin Natalie Klupp ausgewechselt werden. „Wegen einer Zerrung“, informierte der FFC-Trainer. Glücklicherweise hatte er bei Klupps Verletzung noch jemanden auf der Ersatzbank sitzen. Dort hatten wegen der großen Personalprobleme nur drei Fußballerinnen Platz genommen.

Am Sonntag in Köln

Für die Bundesliga zu schlecht, für die Zweite Liga zu gut: Zu dieser Erkenntnis kommt jedes Jahr der 1. FC Köln, der am Sonntag, 14 Uhr, der nächste Gastgeber der Niederkirchenerinnen ist. In den vergangenen sechs Jahren stiegen die Rheinländerinnen, die einzige Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen in der Zweiten Bundesliga Süd, dreimal in die Bundesliga auf und ein Jahr später wieder ab. Auf keine andere hochklassige deutsche Fußballmannschaft trifft die Bezeichnung Fahrstuhlmannschaft deshalb so gut zu wie auf die der Kölnerinnen. Bereits seit seinem 7:2-Heimsieg am 9. Mai gegen die Würzburger Kickers ist Kölns vierter Aufstieg seit 2015 in die höchste deutsche Spielklasse perfekt. Das Team kann völlig entspannt gegen den FFC antreten. Wie am Mittwochnachmittag in Ingolstadt wird auch das Spiel in Köln nicht, wie bei diesen Vereinen üblich, in einem traditionsreichen Stadion, sondern im Umfeld, diesmal auf Rasenplatz sieben des Rhein-Energie-Sportparks, ausgetragen.