In der zweiten Runde greift Frauen-Regionalligist 1. FFC Niederkirchen in den Verbandspokal-Wettbewerb ein. Die FFC-Reserve, die eine Fußball-Heldin in ihren Reihen hat, kann der Ersten Mannschaft Tipps geben.

Nach zwei spielfreien Wochenenden steht für den Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen am Ostermontag wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr treffen die Niederkirchenerinnen