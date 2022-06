Drei Wochen nach Ende der Aufstiegsrunde der Frauenfußball-Regionalliga Südwest wird es für den 1. FFC Niederkirchen noch einmal ernst. Im Verbandspokalfinale spielen zwei Frauen ein letztes Mal für den FFC.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, trifft der FFC im Endspiel um den Verbandspokal Südwest auf den TuS Wörrstadt. Die Rheinhessinnen genießen dabei Heimrecht, da Wörrstadt bereits als Austragungsort bestimmt worden war, als die Finalteilnehmer noch nicht festgestanden hatten. FFC-Andreas Hack freut sich aufs Endspiel. „Ein Finale ist immer etwas Besonderes. Bedauerlich ist nur, dass wir nicht in Bestbesetzung antreten. Alena Wolf steht am Sonntag aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Möglicherweise fallen noch einige Spielerinnen verletzungs- oder krankheitsbedingt aus“, erzählt er.

Die tunesische Nationalspielerin Jasmina Barhoumi befindet sich in der Vorbereitungsphase auf die vom 2. bis 23. Juli in Marokko stattfindende Afrikameisterschaft. Bei den Titelkämpfen trifft sie mit dem tunesischen Team am 3. Juli zunächst auf Togo. Die weiteren Vorrundengegner Tunesiens in der Gruppe B sind am 6. Juli Sambia und am 9. Juli Kamerun.

Zuletzt ein 0:0

Trotz Personalproblemen gilt der FFC im Pokalspiel als Favorit. Denn der TuS Wörrstadt erreichte im Gegensatz zu den Niederkirchenerinnen nur die Abstiegsrunde der Regionalliga Südwest. Die Rheinhessinnen vermieden in dieser als Tabellendritter jedoch den Absturz in die Verbandsliga. „Dass Wörrstadt Heimrecht genießt, ist aber schon ein Nachteil für uns“, gibt Hack zu Bedenken. Beim bisher letzten Aufeinandertreffen beider Teams in der Regionalliga Südwest am 24. Oktober 2021 taten sich die Niederkirchenerinnen schwer und erreichten in Wörrstadt lediglich ein torloses Unentschieden.

Kuru zum SC Sand

Das Endspiel ist für beide Mannschaften wichtig, da sich der Verbandspokalsieger für die erste DFB-Pokalrunde qualifiziert. Dort könnte bereits ein Bundesligist der Gegner sein. Den Pokal zu holen, ist das letzte Ziel, das Annika Fend (sie zieht aus beruflichen Gründen in die USA) und Büsra Kuru (zum Zweitligisten SC Sand) mit den Niederkirchenerinnen anstreben. Beide bestreiten in Wörrstadt ihr letztes Spiel im FFC-Trikot. Dies hat Jasmina Barhoumi bereits hinter sich. Sie spielt demnächst in den USA, wo sie mit einem Sportstipendium studieren möchte.

Endspiele der Juniorinnen

Vor dem Finale der Frauen werden in Wörrstadt auch die Verbandspokalspiele der B- und C-Juniorinnen ausgetragen. In dem der C-Juniorinnen ist der 1. FFC Niederkirchen ebenfalls beteiligt und trifft um 11 Uhr auf den ASV Winnweiler. Bei den B-Juniorinnen stehen sich um 13.05 Uhr der VfR Wormatia Worms und der 1. FFC Kaiserslautern gegenüber.