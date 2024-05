Einen kniffligen Einsatz hatte die Neustadter Feuerwehr am Samstagabend. Sie wurde um 20.30 Uhr alarmiert, weil zwei Kinder in einem Aufzug eines Hochhauses am Bayernplatz eingeschlossen waren. Der Aufzug steckte wegen einer technischen Störung im zehnten Obergeschoss des Hochhauses fest. Die Mutter und der Rettungsdienst redenden von außen beruhigend auf die beiden Kinder ein. Die mit sechs Kräften angerückte Feuerwehr setzte zuerst den Aufzug außer Betrieb und öffnete dann mit einem Spezialschlüssel die Aufzugtür. Danach konnten sie die beiden eingeschlossenen Kinder befreien. Beide blieben unverletzt. Der Aufzug bleibt so lange außer Betrieb, bis eine Fachfirma klären konnte, wie es zur Störung kam. Für die Bewohner des Hochhauses komme es dennoch zu keinen Unannehmlichkeiten, ergänzt die Feuerwehr, denn es gebe noch einen zweiten Aufzug.