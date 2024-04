Die „Ferienhits“ in Neustadt gehen in den Sommerferien in die nächste Runde. Die Anzahl der „Hits“ ist zwar nicht gestiegen, aber die Planer sind trotzdem sehr zufrieden mit dem Angebot. Weshalb die zuständige Dezernentin dafür auch gerne Geld zur Verfügung stellt.

Mit den ersten warmen Tagen sind für viele Familien auch die Gedanken an die Sommerferien nicht mehr fern. Da heißt es frühzeitig in die Planung zu gehen. Für ein umfangreiches Programm während der sechs freien Wochen will man auch wieder seitens der Stadt Neustadt sorgen. Die „Ferienhits“ sind wieder zurück und wurden am Dienstag durch das Ferienhitsbüro und die zuständige Dezernentin Waltraut Blarr vorgestellt.

Dabei gab es die wichtigen Fakten zu den Angeboten seitens Blarr direkt am Anfang: „Die Anzahl der Hits ist anders als in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen, wir sind da ziemlich am Limit des Machbaren.“ Allerdings sei man mit der Anzahl von 241 „Hits“ auch sehr zufrieden. Gerade die steigende Nachfrage nach Ganztagsangeboten habe die Planer beschäftigt, erklärt die Dezernentin, aber man habe versucht, dieser gerecht zu werden.

Über die sechs Wochen sollen die Feriengebote verteilt werden und dabei in alle Richtungen etwas dabei sein: Kreativ-, Musikalische Hits, Sportliche und Informative Angebote sind genauso im Programm, wie Ausflüge und die Ganztagsangebote. Dabei habe man neue Veranstalter dazugewinnen und so neue spannende Angebote schaffen können, teilte man seitens des Ferienhitsbüros mit. Aber auch beliebte Klassiker wie der Hüttenbau oder der „Circus Soluna“ seien wieder vertreten. Gerade die Ausflüge seien dabei spannend, etwa geht es in die Harry Potter Ausstellung nach München, in den Europapark oder ins Fritz-Walter-Stadion für eine Stadionführung.

Natur großes Thema

Herzensangelegenheit sind dabei für Blarr die Angebote im Freien: „Kinder sollen sich draußen erfahren können und die Natur erleben. Der Zugang geht immer mehr verloren, da Kinder oft weniger draußen unterwegs sind“. Daher freut sie sich über Angebote, wie eine Waldwanderung bei Neustadt oder einen Streifzug für Naturentdecker. Ebenfalls im Blickpunkt der Dezernentin ist das Thema Ernährung: „Auch richtige Ernährung gerät teils mehr in Vergessenheit. Dass es spannend ist selbst zu kochen, sollte den Kindern vermittelt werden.“ Auch dafür finden sich bei den Ferienhits Angebote, Blarr verweist beispielsweise auf das neue Angebot „PilzCoach-Kids“: „Gerade Pilze werden oft als gefährlich wahrgenommen. Da kann es helfen, den richtigen Umgang zu lernen.“

Das Losprogramm entscheidet

Das Ferienangebot richtet sich in erster Linie an Kinder aus Neustadt. Die können sich jetzt schon für die „Hits“ anmelden, nach den Ferien werden an den Schulen auch noch Broschüren verteilt. Dann rechnet man beim Ferienhitsbüro mit einem deutlichen Anstieg der Anmeldungen. Bis zum 10.05 kann sich angemeldet werden. Dass das zahlreich geschehen wird, zeigt für das Ferienhitsbüro die Erfahrung: Im Letzten Jahr gab 1300 Anmeldungen über das Büro. An vielen Stellen muss dann auch ein Losverfahren angewendet werden. Das Programm dafür bezieht mehrere Faktoren mit ein und so ist man sich auf Veranstalterseite sicher, eine faire Verteilung gewährleisten zu können. Nach der Auslosung startet am 16.05. die Restplatzvergabe, bei der auch Kinder außerhalb Neustadts noch Plätze bei einer der Angebote ergattern können. Neu ist außerdem die Zahlung per Paypal, die es den Familien erleichtern soll.

Die Stadt lässt sich das Ferienprogramm einiges kosten. Trotz kostenpflichtiger Hits und einem Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz in Höhe von 16.000 Euro, rechnet Waltraud Blarr damit, dass die Stadt Neustadt mindestens 20.000 Euro drauflegen muss. Aber dies sei es wert, erklärt Blarr. Andere Städte in der Umgebung könnten kein so umfangreiches Ferienangebot bieten.

Anmeldung und Programm finden sich unter www.unser-ferienprogramm.de/neustadt