Das Platzierungsturnier der U18-Wasserball-Bundesliga in Hildesheim schließt der SC Neustadt auf Rang zehn ab. Ein Spieler legt nun eine Pause ein. Für die U16-Spieler geht die Saison weiter.

Am Samstag und Sonntag bestritt der SCN-Nachwuchs jeweils zwei Spiele. Der Club trat wegen des Pfingsturlaubs einiger Spieler nicht in Bestbesetzung an. Bei den beiden Spielen am Samstag war noch Matteo Ananias dabei. Gegen Hamburg siegte der SCN mit 19:14 (5:4, 6:4, 3:3, 5:4), gegen Gastgeber Hildesheim folgte ein umkämpfter 7:5 (2:1, 2:3, 2:1, 1:0)-Erfolg. Am Sonntagmorgen bezwang der SC Neustadt Wassersport Warnow Rostock mit 11:7. Daher wurde die letzte Begegnung des Turniers zu einer Art Endspiel um Rang neun.

Der SCN und Duisburg hatten jeweils drei Siege auf dem Konto. Duisburg allerdings galt nach dem bisherigen Verlauf als Favorit, zumal der SCN nun auch Ananias und Abel Karagics ersetzen musste. Außerdem hatte Duisburg mit einem hohen 32:14-Erfolg im Platzierungsturnier Hamburg aus dem Becken gefegt.

Außenseiter Neustadt

Der Spielverlauf in der Partie SCN gegen Duisburg bestätigte dann die Außenseiterrolle der Neustadter: Der SCN verlor mit 7:19 (2:5, 2:4, 2:5, 1:5). In diese Begegnung ging SCN-Trainer Peter Jacqué mit acht Spielern der Jahrgänge 2008 und 2009, alles Jungs, die für die U16 im Einsatz sind. Vor allem die beiden erfahrenen Spieler Ananias und Karagics fehlten schließlich im Becken. Daher geriet der SCN schnell mit 0:3 in Rückstand, eine zu schwere Hypothek für die gesamte Partie. Duisburg hielt Neustadt erfolgreich auf Abstand, auch wenn sich besonders die jüngsten Spieler gut ins Jacqué-Team einfügten.

Doch Jacqué kritisierte sein Team: „Wir haben nicht das gemacht, was wir am Anfang besprochen hatten. Wir hatten das Spiel von Duisburg gegen Hamburg ja verfolgt. Die Taktik war, entsprechend in der Abwehr zu reagieren. Es war genau festgelegt, wie wir verteidigen. Doch es wurde nicht umgesetzt.“ Auch Keeper Hendrik Seiberth, der normalerweise in der U16 spielt, war selbstkritisch: „Es waren nicht meine besten Spiele. Außerdem war ich stark gefordert im schnellen Umdenken in brenzligen Situationen. Davon gab es viele, das muss ich noch verbessern.“

Ljubic legt Pause ein

Kapitän Tin Ljubic, 17-jähriger Sohn des 2018 verstorbenen früheren SCN-Bundesliga-Spielers Miroslav Ljubic, bestritt seine letzte Partie in der U18. Tin verriet, er werde nun eine kleine Pause einlegen, um sich auf die Klausurenphase in der Schule zu konzentrieren. Danach werde er versuchen, im Zweitliga-Männerteam Fuß zu fassen.

Deutscher U18-Meister wurde im Finalturnier in Potsdam Gastgeber OSC Potsdam mit drei Siegen in drei Partien. Die Ostdeutschen gewannen gegen den Zweitplatzierten Hannover im letzten Spiel des Turniers mit 12:9.

Für die Neustadter U16-Spieler geht indes die Saison in der Süddeutschen Liga weiter. So spielt der SCN-Nachwuchs am 30. Juni, 19.30 Uhr, im Stadionbad gegen Nürnberg, am 6. Juli folgt um 19.30 Uhr ein Heimspiel gegen Cannstatt. Der SC Neustadt ist bereits für die Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft im Herbst qualifiziert. kle.