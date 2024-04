Die Polizeiinspektion Neustadt hat sich am Montag an der „Kontrollwoche Speed“ des europäischen Verkehrspolizeinetzwerks „Roadpol“ beteiligt. Laut Polizeibericht wurden ab 10 Uhr bis nach Mitternacht an mehreren Stellen Geschwindigkeiten von Fahrzeugen gemessen, unter anderem in Lachen-Speyerdorf auf der K1 am Adamsweg sowie in der Lambrechter Wiesen- und Hauptstraße. 21 Prozent der 51 kontrollierten Fahrer waren demnach zu schnell unterwegs. Die Spitzengeschwindigkeit lag bei 74 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone in Lambrecht. Auf diesen Fahrer kommen nun ein Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von mindestens 115 Euro zu. In einem der elf beanstandeten Fahrzeuge befanden sich zudem zwei nicht angeschnallte Kinder, wie die Polizei auf Nachfrage informiert. Das Auto sei im Neustadter Stadtgebiet unterwegs gewesen. In den folgenden Tagen wird die Polizei weiter verstärkt Raser in den Blick nehmen.