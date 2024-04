Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) repariert am Mittwoch in der Straße An der Eselshaut in Mußbach Kanaldeckel. Nach Angaben der Verwaltung müssen kurzzeitig Parkplätze gesperrt werden, um eine ausreichende Durchfahrtsbreite zu gewährleisten. Konkret geht es um die Bereiche mit den Hausnummern 50 bis 44a und 67 bis 59.