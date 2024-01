Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo sollen die Ludwigshafener Naturfreunde anfangen in der gleichnamigen Herberge in Elmstein: mit den vielen Reparaturen, mit der Suche nach neuem Personal, mit der Akquise von Sponsoren? Aufgeben will Vorsitzender Stefan Riedel das prestigeträchtige Objekt im Pfälzerwald jedenfalls nicht.

Stefan Riedel ist nicht zu beneiden: Vor gut zwei Jahren hat er den Vorsitz der rund 170 Mitglieder starken Ortsgruppe Ludwigshafen der Naturfreunde übernommen, seitdem agiert der 59-Jährige mehr