Die Neustadter Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Talstraße einen 53-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der vor der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Laut Polizeibericht befand sich der Mann auf dem Weg zur Arbeit. Bei der Kontrolle ergaben sich der Polizei zufolge Auffälligkeiten, die auf eine „aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung“ schließen ließen. Außerdem konnte man im Fahrzeuginneren Cannabisgeruch wahrnehmen. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf den 53-Jährigen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis trotz der zum 1. April erfolgten Legalisierung von Cannabis weiterhin eine Ordnungswidrigkeit darstellt und die Führerscheinstelle entsprechend informiert wird.