Erfolg für den Niederkirchener Gabriel Eichhorn bei den Finals 2023 in Düsseldorf: Bei seiner DM-Premiere bei den Männern sorgte der 17-Jährige am Reck für einen Paukenschlag.

Der für den MTV Stuttgart startende Wahl-Pfälzer erreichte nach dem Mehrkampf-Finale als Fünfter das Gerätefinale am Reck und schob sich mit einer brillanten Leistung bis auf Rang zwei hinter Andreas Toba (Hannover) vor. Mit 13,466 Punkten und Bestnoten bei der Ausführung deutete Eichhorn an, dass ihm im deutschen Turnen die Zukunft gehören kann.

Arm in Arm mit Schwester

„Ich bin natürlich super happy, dass es gleich bei der ersten Teilnahme bei den Männern für eine Medaille gereicht hat“, erklärt Eichhorn, der als jüngster Teilnehmer an den Start ging. „Dass ich erstmals mit meiner Schwester Eli gemeinsam bei einer Meisterschaft aktiv dabei zu sein, das war schon was außergewöhnliches“, sagt Eichhorn. Elisabeth Seitz streckte auch nach dem perfekten Abgang ihres Bruders die rechte Faust in den Himmel und nahm ihn noch vor der Bekanntgabe seiner Wertung in die Armen. Im Gegenzug freute sich Eichhorn über den 24. und 25. Meistertitel seiner Schwester, die aktuell Rebstockpächterin der Stadt Deidesheim ist. Nach den zwei Meisterschaftswochenenden kann er jetzt durchschnaufen.

„Die vergangenen Wochen waren mit den Abiturprüfungen schon sehr anstrengend. Ich werde jetzt einige Tage etwa ruhiger angehen, aber keinesfalls auf das weitere Training verzichten“, sagt Eichhorn. Sein Blick geht nach vorne. Bereits im neuen Jahr stehen drei Qualifikationswettkämpfe für die Nominierung zu den Olympischen Spielen an. Da will er erneut in Top-Form sein. Sein Traum von Olympia in Paris lebt weiter.