Während des bundesweiten Digitaltags und des Projekts „Qualifizierung zur Digitalisierung“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) lädt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) Neustadt Interessierte zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Unter dem Motto „#digital_verbinden“ geht es am 21. Juni, ab 18.30 Uhr, im Veranstaltungsraum im erste Obergeschoss im Klemmhof in Neustadt los. Es gibt einen Vortrag zu „Mobility on Demand/Die Pfalz bringt’s“ von Geschäftsführer Stefan Rouwen. Ebenso informieren zwei Referentinnen praxisnah über digitale Vernetzung. Anschließend ist Zeit zum analogen Vernetzen und Austauschen.

Weitere Online-Workshops rund ums Thema Digitalisierung und Vernetzung gibt es vom 22. bis 24. Juni: Mittwoch, 22. Juni, 10 bis 11.30 Uhr, ESF-Projekt: Qualifizierung zur Digitalisierung für KMU in Neustadt an der Weinstraße Vorstellung, Fragen & Antworten; Freitag, 24. Juni, 13 bis 14 Uhr: Digital vernetzen, aber wie?; Freitag, 24. Juni, 14 bis 15.30 Uhr: LinkedIn einrichten und sich vernetzen. Anmeldungen sind unter E-Mail weg@neustadt.eu bis 20. Juni möglich, Infos unter www.digitaltag.eu.