Digitalisierung, soziale Medien, neue Technologien und veränderte Kommunikation: In zahlreichen Bereichen wird bereits umstrukturiert und optimiert. Daher macht die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) den Betrieben in Neustadt nun ein besonderes Angebot, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Mit dem Projekt „Qualifizierung zur Digitalisierung“ sollen Unternehmen in Neustadt unterstützt werden, den digitalen Wandel für ihr Unternehmen zu nutzen. Die Qualifizierungsangebote sind für die Unternehmen kostenlos, betont die WEG. Sie hat im Frühjahr Projektmittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) beantragt und bekam den Zuschlag in Höhe von 100.000 Euro. Aus diesem Topf können die geplanten Angebote komplett finanziert werden, so die WEG.

Aktuell sammelt die WEG Themen, engagiert Dozenten für Veranstaltungen und koordiniert Termine. Die Angebote sollen gemeinsam mit der Volkshochschule umgesetzt werden. Geplant sind die Vorträge, Workshops, Seminare und Einzel-Coachings zum Thema Digitalisierung vom 1. September 2021 bis 31. Dezember 2022. Angesprochen werden sollen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen aus Neustadt und den Weindörfern. Geplant sind laut WEG beispielsweise Qualifizierungsangebote im Bereich Social Media, Website oder Google Adwords. Mit Hilfe der Einzel-Coachings können sich Unternehmen zudem direkt in ihren Wunschbereichen weiterbilden lassen.

Wer Interesse an diesen Programmen hat, kann sich nun bei Birgit Winterberg von der WEG melden. Unternehmen sollen jetzt schon ihre inhaltlichen Wünsche und konkreten Kursbedarfe angeben. Außerdem sucht die WEG noch eine Halbtagskraft, die bei diesem Projekt organisatorisch tätig sein soll. Auch Dozenten können sich bei der WEG melden. Erreichbar ist Winterberg unter Telefon 06321/855-5006 oder per E-Mail an birgit.winterberg@neustadt.eu.