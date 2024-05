Frauenfußball in Niederkirchen hat Tradition. 1993 waren die Spielerinnen des TuS deutscher Meister. Nach dem Abstieg des 1. FFC in die Verbandsliga springt dort höchstens Tabellenplatz sechs heraus. Die Verantwortlichen beunruhigt dies nicht.

Während der TuS Niederkirchen in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz den Klassenverbleib noch nicht sicher hat, aber diesen am Sonntag, 16 Uhr, mit einem Sieg in seinem letzten Punktspiel beim