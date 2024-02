In der Gemeinde Elmstein gibt es einen weiteren Defibrillator, und zwar in Schafhof in der Waldstraße 10. Dieser wurde vom Evangelischen Krankenpflegeverein Elmstein gespendet und von Fredy Puchalski montiert, wie dieser mitteilt. Die andere Defibrillatoren in der Gemeinde seien gewartet worden. In Speyerbrunn in der Ortsstraße am Gasthof Waldschlössel wurde zudem ein gespendeter Wandkasten montiert. Alle sechs Defibrillatoren in der Gemeinde seien leicht zu bedienen, da sie einfache Sprachanweisungen geben. Einen Defibrillator nutzt man, wenn bei einer Person lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auftreten.

Standorte

FFW in Iggelbach (im Holzkasten rechts neben Gerätehaus); Appenthal, Bahnhofstraße 91 bei Familie Vorstoffel (im Hof an der Garage befindet sich ein beheizter Metallkasten mit Sirene); Sparkasse Elmstein (im Vorraum im Holzkasten) nur tagsüber; Standort Helmbach, Gertrud Sultan, Helmbach 3 (an der Straße im Metalkasten); Speyerbrunn, Waldschlössel Ortsstraße (am Eingang links im beheizten Wandkasten mit LED und Sirene); Standort Schafhof, Waldstraße 10 (im beheizten Wandkasten mit LED und Sirene).