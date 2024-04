Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kreistag Rhein-Mittelhaardt ist der am besten besuchte von bisher acht Kreistagen im Verband. Zum ersten Mal wird eine Frau an die Spitze gewählt. Ihr Stellvertreter war bisher Beisitzer. Ein brisanter Antrag geht an den Verband.

50 von 90 Vereinen im Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt waren beim Kreistag vertreten. Eine Anzahl, von der benachbarte Kreise nur träumen können. „Es ist eben der Fußballkreis, dem