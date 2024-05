Die Georg-von-Neumayer-Realschule plus im Böbig und die Grundschule Lambrecht erhalten Fördermittel aus dem Startchancen-Programm von Bund und Ländern für Schulen in herausfordernder Lage. „100 Millionen Euro pro Jahr in unserem Land, insgesamt 20 Milliarden Euro über zehn Jahre in ganz Deutschland – das ist ein starkes Engagement für die Bildungsgerechtigkeit“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Das Land erhält vom Bund jährlich 49,4 Millionen Euro und gibt Mittel in gleicher Höhe dazu. Zum neuen Schuljahr fällt der offizielle Startschuss. 40 Prozent der Fördermittel sollen für Infrastruktur und Ausstattung eingesetzt werden. 30 Prozent fließen in Schul- und Unterrichtsentwicklung, beispielsweise für zusätzliche Lernförderung in Deutsch und Mathematik, ebenso viel in die Stärkung multiprofessioneller Teams.

Die Schulen waren durch andere Programme bereits bekannt. Darüber hinaus wurde ein „Belastungsindex“ pro Schule aus den Daten der rheinland-pfälzischen Schulstatistik berechnet, entscheidende Faktoren: Armut, gemessen an dem Anteil der Schüler, die ihre Schulbücher und Hefte kostenfrei erhalten, und Migrationshintergrund. Nicht eingerechnet, aber berücksichtigt wurde auch das Kriterium sonderpädagogischer Förderbedarf.