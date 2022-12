Mit Glockenläuten ist am Donnerstagabend das erste Türchen – oder in dem Fall Fenster – des Adventskalenders der Bürgerstiftung am Rathaus enthüllt worden. In diesem Jahr sind Werke von Annette Swoboda, die bekannte Kinderbücher wie James Krüss’ „Die Weihnachtsmaus“ illustriert hat, ausgewählt worden. Im ersten Fenster sind ein getigerter Kater und ein Hund mit Schlappohren mit Weihnachtsmütze zu sehen. An den meisten Abenden wird die Enthüllung von Auftritten Neustadter Gruppen begleitet, am Donnerstag zeigten elf Jugendliche von der Tanzmanufaktur „Elite“ einen Hip-Hop-Formationstanz. „Bis Weihnachten gibt es jeden Tag um 18 Uhr ein neues Highlight“, sagte Beigeordneter Bernhard Adams in der Eröffnungsrede. Eine Ausstellung in der Villa Böhm zeigt Originale Swobodas.

Citymanagerin Susanne Schultz (links) und Galeristin Ingrid Bürgy de Tuijter vor dem ersten enthüllten Kunstwerk von Alexandra Deutsch. Foto: nne

„Kunst im Handel“

Dinge vernetzen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, und dabei die Stadt als Erlebnisraum wahrnehmbar machen: Das ist laut Citymanagerin Susanne Schultz das Ziel der Aktion „Kunst im Handel“, bei der bis Heiligabend jeden Tag in einem anderen Geschäft ein Kunstwerk der in Jockgrim aufgewachsenen Künstlerin Alexandra Deutsch enthüllt wird. Deutsch formt aus Papier, Gips und Draht abstrakte Papierkunst, die sie mit reinem Pigment farbintensiv koloriert.

„Wir wollen die Kunst ins Leben, zu den Menschen bringen“, erklärt Ingrid Bürgy de Ruijter, in deren Galerie in der Winzinger Straße noch bis Ende Januar unter dem Titel „Appassionata“ Kunst von Deutsch ausgestellt wird, die man sich an den Adventssonntagen von 11 bis 15 Uhr und weiter nach Vereinbarung anschauen kann.