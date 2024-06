Der grüne Mercedes und der graue Volkswagen waren laut Polizei ordnungsgemäß in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt: Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 16.45 Uhr, die zwei Autos beschädigt und ist einfach weitergefahren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 1200 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de an .