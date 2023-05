Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem in Kaiserslautern lebenden Thomas Brenner lädt der Kulturverein Wachenheim einen der bekanntesten rheinland-pfälzischen Fotokünstler in die kleine Weinstadt. Überregional machte Brenner vor allem durch seine aufwendigen Foto-Inszenierungen auf sich aufmerksam, neben seiner Tätigkeit als künstlerischer Fotograph war er aber auch 21 Jahre lang als Lehrbeauftragter an der FH Trier angestellt.

Als gebürtiger Westfale schloss Brenner 1986 das Studium Kommunikationsdesign an der Gesamthochschule Essen ab. Brenner zeigt in seinen Werken oft gesellschaftliches Engagement. So interviewte