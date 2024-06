Nach zehn Jahren kamen die „Twotones“ am Samstag wieder zurück an den Ort, wo die Karriere des Duos einst begann: in den Herrenhof. Ausverkauft, Jubel, Freude auf beiden Seiten – das leidenschaftliche Konzert stand unter dem Motto: älter geworden, reifer geworden, angekommen. Und auch der Song „Ist das Leben noch so trüb, immer hoch die Gelerieb“ darf nicht fehlen – begleitet von echten Karotten!

Rainer Klundt, Pianist, Komponist und Texter, wobei manche Lieder auch von Anna Krämer stammen oder gemeinsam entstanden, spielt erst mal alleine Klavier. Ohne Ansage. Spannung.