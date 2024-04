Drei von vier Mannschaften der TSG Haßloch traten am letzten Spieltag nochmals zu Hause an. Alle drei entschieden ihre Partien, teils souverän, teils äußerst knapp für sich, informiert die TSG.

In der 1. Rheinland-Pfalz-Liga besiegte die TSG I die KF Sembach II : Die Haßlocher Schlussspieler retteten den Sieg mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 3358:3325 Kegeln über die Ziellinie. Die TSG Haßloch wollte unbedingt ohne Heimniederlage die Saison beenden, die Westpfälzer hatten sich in den jüngsten Spiele sehr auswärtsstark präsentiert. Für die TSG spielten Gerhard Bernatz (581/1 MP), Umberto Pompilio (533/1 MP), Marcel Scheurer (554/1 MP) und Ralf Litzel (522/0 MP). Mit leichtem Vorteil für Haßloch, 3:1 Mannschaftspunkte und 18 Kegeln Vorsprung, ging es in die Schlussphase. Marcus Diecker (598/1 MP) hielt seinen Gegner zunächst auf Abstand halten, seinem Mitstreiter Karl-Heinz Nied (570/0 MP) fehlte dagegen der Zugriff. Im letzten Durchgang drohte nach ein paar Nachlässigkeiten ein Unentschieden.

Banger Blick nach Kuhardt

Ungleich souveräner agierte die TSG II in der 4. Rheinland-Pfalz-Liga gegen Tabellennachbarn AN Dellfeld II. Bei einer Niederlage hätte Haßloch den dritte Platz verloren. Die Garanten für den ungefährdeten 7:1-Sieg mit 3207:3040 Kegeln waren Ralf Litzel (547/1 MP), Umberto Pompilio (537/1 MP), Peter Wingerter (558/1 MP), Hans-Jürgen Armbrust (508/1 MP), Gabi Kleinod (507/0 MP) und Sara Steidel (550/1 MP). Auch in der 4 x 200-Wurf-Liga der DCU war Haßloch mit 3624:3617 Kegeln gegen Tabellenführer Fortuna Rodalben erfolgreich. Die TSG-Sportwarte Marcel Scheurer und Marcus Diecker zeigen sich zufrieden: „Wir sind zwar in der Aufstiegssituation auf fremde Hilfe angewiesen, aber zu Beginn der Spielrunde 2023/2024 hatte aufgrund der von Beginn an herrschenden personellen Probleme niemand damit gerechnet, dass wir überhaupt um den Aufstieg mitspielen.“ Wenn dem KSV Kuhardt als Rheinland-Pfalz-Vertreter der Gang in die Zweite Bundesliga gelingt, steigt die erste TSG-Mannschaft auf. Das zweite TSG-Team muss eventuell ein Entscheidungsspiel absolvieren, informieren die Haßlocher.