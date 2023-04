Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ablenkung im heimischen Umfeld, in Haus, Hof und Garten, sucht und findet in diesen Corona-Zeiten der Archäologe Thomas Kreckel aus Weidenthal. Als Freiberufler widmet er sich derzeit zu Hause Münzbestimmungen und der Aufarbeitung historischer Fundsachen. Daneben sorgt er sich sehr um seine Mutter, die vom Alter her zur „Risikogruppe“ gehört.

Ein weiteres berufliches Standbein ist für Kreckel das Stadtmuseum in Bad Dürkheim. „Da habe ich eine kleine Stelle, also keine Vollbeschäftigung, und das läuft nach