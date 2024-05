250 Leichtathleten kamen beim Seniorensportfest des LCO Edenkoben mit den Pfalzmeisterschaften der über 30-Jährigen zusammen. Unter den M30-Siegern: Sebastian Groß (TSG Deidesheim), Michael Rohe und Katharina Schuster (LC Haßloch).

„Gestern dachten wir noch, das wird nix. Ein Glück hat Petrus an uns gedacht“, beschrieb der 84-jährige Kleinfischlinger Erhard Keller am Samstag das, worin sich die Gedanken aller einten. Der LCO-Athlet gewann die Kugelstoß-Konkurrenz M85 mit 9,62 Metern.

Die Kampfrichterin an der Weitsprunggrube wurde nicht müde, immer wieder die Reihenfolge der Springer zu wiederholen. Klemens Grießmer (TSG Oberursel) gewann seine Altersklasse M70 mit 3,97 Metern. In dieser Disziplin hält er immer noch den Altersklassen-Weltrekord. Der 72-Jährige begann im LCO, bis es ihn nach seiner Lehre bei der Sparkasse beruflich nach Frankfurt verschlug und er in Oberursel im Taunus heimisch wurde. Als Senior war er dreimal Welt-, noch öfter Europameister.

88-Jähriger im Weitsprung

Ältester Teilnehmer war Lothar Fischer von der TG Waldsee. Der 88-jährige, mehrfacher Altersklassenweltmeister, trat im Weitsprung (3,01 Meter), im Dreisprung (6,61) und Diskuswurf (21,29) an.

Von der M30 bis zur W85 – über 20 Altersklassen waren zu managen. Wohl dem, der auf den Erfahrungsschatz von Dieter Tisch (76) zurückgreifen kann. In der Jugend war er Leichtathlet bei den VTV Mundenheim und Phönix Ludwigshafen. Seine Frau spielte Handball, er wurde Schiedsrichter und pfiff in der Bundesliga. Als man ihm sagte, dass es in der Leichtathletik Meisterschaften für Senioren gibt, hat ihn das motiviert. Auch deshalb, weil internationale Titelkämpfe oft an Urlaubsorten sind. In Athen erlief Tisch prompt die Bronzemedaille über die Kurzhürden. Im Leichtathletikverband Pfalz war er neun Jahre Vizepräsident Wettkampforganisation und übernahm im Deutschen Leichtathletikverband Aufgaben, die ihn als Teammanager an weit entfernte Orte führten. Im Sommer geht’s nach Göteborg.

Groß sprintet zu zwei Siegen

Sebastian Groß siegte in der M30 über 100 und 200 Meter (11,52 und 23,92 Sekunden). Michael Rohe war alleine im M30-Weitsprung (5,41 Meter). In der Klasse M40 belegte Markus Sachs vom LC Haßloch zwei zweite Plätze. Bernhard Joa (TSV Lambrecht) ist M45-Meister über 5000 Meter. Volker Lintz (TV Maikammer) setzte sich in der M55 im 1500-Meter-Lauf durch. Über 5000 Meter (19:02,73 Minuten) hatte er keinen direkten Konkurrenten. In der M50 lief Heiko Götz vor seinem Vereinskollegen Christoph Seibel als Sieger ins Ziel (20:23,30; 23:36,31). Stefan Gehrum (TSG Haßloch) gewann das Kugelstoßen der M60, wurde Zweiter im Diskuswurf, in dem Peter Mayer vom LCH Zweiter der Klasse M65 war. Katharina Schuster siegte über 100 Meter in der W30 (14,68).