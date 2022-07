Nichts war es mit einer Revanche der 8 Balls Haßloch für die Auswärtsniederlage im Juni gegen die Saarland Hurricanes II: 14:28 verloren die Gastgeber.

350 Zuschauer hatten es sich auf der Tribüne und auf Bierbänken neben dem Spielfeld bequem gemacht, um das Duell in der Oberliga Mitte West zu verfolgen. Beste Stimmung herrschte auf dem Gelände des 1. FC 08 Haßloch. Von Beginn an übernahmen die Gäste das Ruder, Dominik Katgely erzielte den ersten Touchdown. Die Hausherren waren offensichtlich beeindruckt, kamen kaum aus ihrer eigenen Spielhälfte heraus. Das Passspiel der Hurricanes stellte die heimische Defense vor einige Probleme. Wenn Widereceiver Yannic Cullmann etwas fangsicherer gewesen wäre, hätten die Gäste ihren Vorsprung ausgebaut.

Im zweiten Quarter fingen sich die 8 Balls. Jan Philip Masser glich per Touchdown aus. Ein seltenes Kunststück gelang Moritz Kiehl: An der eigenen 10-Yard-Linie fing er einen gegnerischen Pass ab (Interception) und lief bis in die Endzone der Hurricanes: 14:7 stand es wenig später für die 8 Balls. Der Vorsprung hielt jedoch nicht lange, kurz vor der Halbzeitpause glich Lucas Schreiner zum 14:14 aus.

Zu viele Fehler

Im dritten Spielabschnitt starteten die Hausherren stark, holten sich einige First Downs, an der 20-Yard-Linie des Gegners war jedoch Schluss. In diese gute Phase der Hausherren gingen die Saarländer durch Sven Otto mit 21:14 in Führung. Die Hoffnungen auf einen Ausgleich schwanden im letzten Spielabschnitt. Die Gäste waren in der Schlussphase leicht überlegen, lange Pässe und einige Interceptions waren die Schlüssel für den entscheidenden Touchdown zum 14:28-Endstand von Sven Otto.

Für 8-Balls-Headcoach Ben Schmitt stand von vornherein fest, dass es gegen die Gäste schwer werden würde. Das Team wollte die Scharte aus dem Hinspiel auswetzen. „Wir waren gerade in der Endphase der Begegnung zu unkonzentriert und machten Fehler“, lautete sein Kommentar zum Spiel. Gleich am kommenden Sonntag kommen die Redskins aus Bürstadt. Ein Sieg im Heimspiel ist laut Schmitt Pflicht.