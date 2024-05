Ein Gesamtschaden von 7000 Euro ist am Mittwoch bei zwei Unfallfluchten entstanden. Die Polizei hofft, dass sich noch Zeugen melden. Auf Deidesheimer Gemarkung war am Mittwoch gegen 21.40 Uhr ein grünes Quad ohne Kennzeichen auf Waldwegen im Bereich Sensental unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Sensental streifte der Fahrer des Quad ein geparktes Auto und beschädigte laut Polizei die gesamte Beifahrerseite. Der Quad-Fahrer ließ sich davon jedoch nicht beirren und fuhr weiter in Richtung Deidesheim. Die Polizei leitete zwar eine Fahndung ein, die Suche blieb jedoch erfolglos. Den Schaden schätzt sie auf 5000 Euro. Sie hofft auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Besitzer des Quads machen können.

Auf 2000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Mittwoch zwischen 16.50 und 17.20 Uhr bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Haupteingang des Haßlocher Parkfriedhofs entstanden ist. Dort wurde ein geparkter blauer BMW im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion in Haßloch: Telefon: 06324 9330.