Am Dienstag, 11. Juni, 19.30 bis 20.30 Uhr, lädt die protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf zum Vortrag „Ein langer Weg: 1250 Jahre Bibel“ mit Michael Landgraf in die protestantische Kirche Lachen, Bauerndoktor-Gros-Straße 37, ein. Anlass ist das Dorfjubiläum. „1250 Jahre Lachen-Speyerdorf bedeutet, dass hier auch mindestens ebenso lange Gottesdienste gefeiert werden“, so Pfarrer Stephan Oberlinger. Grundlage dafür seien Bibelausgaben der jeweiligen Zeit gewesen, die Landgraf, Leiter des Bibelmuseums in Neustadt, mit Bildern präsentieren wird. Er wird auch Originalausgaben und Faksimiles mitbringen. Basis des Vortrags ist Landgrafs Buch „Deutsche Bibeln“, das 2023 bei der Deutschen Bibelgesellschaft erschienen ist. Lachen-Speyerdorf gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zum Gebiet der kurfürstlichen Pfalz und danach zum bayerischen Rheinkreis, daher spielten zunächst lutherische und reformierte, aber auch katholische Ausgaben, die in dem Gebiet verbreitet waren, eine wichtige Rolle. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen und Austausch zum Thema.