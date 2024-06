Anlässlich des gemeinsamen Festgottesdiensts zur 1250-Jahr-Feier am Sonntag, 7. Juli, um 10 Uhr auf dem Festgelände (Flugplatz) in Lachen-Speyerdorf laden die vier Kirchengemeinden alle Musikbegeisterten unter dem Motto „Lachen-Speyerdorf singt“ zum Mitsingen ein. Gesungen werden „Nun danket alle Gott“, „Lobe den Herren“, „Wo ich auch stehe“, „Da wohnt ein Sehnen“, „Mercy is falling / Herr, Deine Gnade“, „Anker in der Zeit“ und „Großer Gott, wir loben Dich“. „Wir wollen einen schönen Gemeindegesang zum Jubiläumsgottesdienst schaffen und freuen uns über alle, die Lust haben, mit uns zu üben und gemeinsam mit der Gemeinde zu singen“, wie Reinhard Ulmer betont. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Ulmer steht bei Fragen auch per E-Mail an Sing-mit-1250@gmx.de zur Verfügung. Die Probentermine: Mittwoch, 12. Juni, 20 Uhr, katholische Kirche (Goethestraße); Montag, 17. Juni, 20 Uhr, protestantische Kirche Lachen (Bauerndoktor-Gros-Straße); Dienstag, 25. Juni, 20 Uhr, katholische Kirche; Dienstag, 2. Juli, 20 Uhr, Gemeinschaftshaus der Evangelischen Gemeinschaft (Hambacher Weg).