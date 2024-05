Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Körperlich angeschlagen, geistig aber immer noch voll auf der Höhe, präsentierte sich der Münchener Liedermacher Konstantin Wecker am Mittwoch bei seinem Auftritt im Saalbau. Der singende Poet war vor wenigen Monaten schwer gestürzt und hat sich dabei einen Rückenwirbel gebrochen. Nun gelang es dem Noch-76-Jährigen – in zwei Wochen wird er 77 –, zwar etwas ungelenk, aber voller Energie, an die Zeit vor dem Unfall anzuschließen.

In seiner Begrüßung geht Wecker kurz auf den Vorfall ein: „Nach sieben Jahren trete ich heute endlich mal wieder in Neustadt