Der Umwelt-Campus Birkenfeld ist im fünften Jahr in Folge die „Grünste Hochschule Deutschlands“. Im Wettbewerb „Green-Metric-Awards“ holte die Hochschule 8725 Punkte – weltweit Rang sechs.

„Green-Metric“ bewertet die Nachhaltigkeitsaktivitäten von Hochschulen in den Kategorien Infrastruktur, Energie und Klimaschutz, Abfallmanagement, Wasser, Mobilität sowie Lehre und Forschung. Nach Angaben der Campus-Verwaltung lag ein Fokus des Wettbewerbs in diesem Jahr auf den Bemühungen von Hochschulen im Umgang mit der Pandemie wie Online-Lehre und Hygienekonzepten. An dem Vergleich nahmen 956 Hochschulen teil – eine Steigerung von rund fünf Prozent gegenüber 2020.

Den weltweit ersten Platz gewann wie im Vorjahr die niederländische Universität Wageningen vor der University of Nottingham und der University of Groningen. In Deutschland steht Birkenfeld ganz oben, gefolgt von der Universität Bremen (international Platz 16), der Leuphana Universität Lüneburg (Platz 19) und der Freien Universität Berlin (Platz 25).

Energetisch ist keiner besser

Besonders erwähnenswert sei das Abschneiden des Umwelt-Campus in der Kategorie Energie und Klimaschutz. Dort war im weltweiten Vergleich keine Hochschule besser. „Die Klimakrise ist die globale Herausforderung und wir freuen uns besonders, dass wir in dieser Kategorie mit unserem Zero-Emission-Konzept an der Spitze stehen“, sagt Klaus Helling, Nachhaltigkeitsbeauftragter des Campus. Bausteine von Zero-Emmission sind ein ökologisches Baukonzept, eine CO2-neutrale Energie– und Wärmeversorgung und modernste Gebäude– und Anlagentechnik.