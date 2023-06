Glimpflich verlief ein Flächenbrand am Lohrer Wald am Sonntagnachmittag – obwohl eine der zuständigen Wehren gerade an einer Schauübung teilnahm.

Bis nach Waldböckelheim war am Sonntagnachmittag der Rauch sichtbar, als am Lohrer Wald zwischen Hüffelsheim und Rüdesheim die Böschung auf einer Länge von mehr als 100 Metern brannte. Vermutlich hatte ein Defekt an einem Fahrzeug das Feuer verursacht.

Weil die Rüdesheimer Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann eine Schauübung bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Bad Sobernheim vorführte, wurden auch Kräfte aus Bad Kreuznach alarmiert. Außerdem war die Hüffelsheimer Wehr im Einsatz.

Mit Feuerpatschen Schlimmeres verhindert

Insgesamt 25 Feuerwehrleute verhinderten mit Feuerpatschen zunächst eine Ausbreitung der Flammen auf den Wald, bevor der Brand aus vier Rohren komplett gelöscht und das Umland vorsorglich gewässert wurdewurde.

Die L 236 war während der Löscharbeiten gesperrt.