Die Bittmann-Stiftung will die medizinische Versorgung in und um Meisenheim sichern. Dazu hat sie Stipendien für angehende Landärzte aufgelegt. Sie sind verbunden mit der Verpflichtung, vor Ort zu praktizieren. Den Zuschlag erhielten drei Medizinstudentinnen.

Iliana Reidenbach, Victoria Schegerer und Johanna Westenberger: So heißen Meisenheims zukünftige Hausärztinnen. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, bis sie am Glan praktizieren. Iliana Reidenbach ist 29 Jahre alt, sie wohnt in Hundsbach und studiert im elften Semester Medizin. Victoria Schegerer (25) aus Schweinschied ist im achten Semester, und die 19-jährige Johanna Westenberger aus Bonn beginnt ihr Studium gerade.

Mindestens zehn Jahre

Die drei Medizinstudentinnen sind die ersten angehenden Medizinerinnen, die ein Stipendium in Höhe von 900 Euro monatlich von der in Meisenheim ansässigen Bittmann-Stiftung erhalten. Im Gegenzug haben sie sich verpflichtet, nach dem erfolgreichen Studien- und Facharztabschluss in Meisenheim zu praktizieren, und zwar entweder in einer eigenen Praxis oder als Angestellte und für mindestens zehn Jahre. Die Stipendiatinnen ihrerseits könnten sich dank der finanziellen Unterstützung ganz auf ihr Studium konzentrieren und es möglichst schnell abschließen, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung.

Dass Zwei der Drei schon fortgeschritten sind in ihrem Studium, sei wunderbar, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Schritt in die eigene Praxis in Meisenheim liege dadurch „in nicht mehr allzu weiter Ferne“, die ärztliche Versorgung vor Ort sei weiter gewährleistet.

Die Drei haben begeistert

Eigentlich sollten maximal zwei Stipendien vergeben werden, doch: „Diese drei Bewerberinnen haben uns so begeistert, dass wir uns entschlossen haben, jeder ein Stipendium zu geben“, sagt Eugen Krax, Stiftungsvorstand. Abgeklopft worden sei vor allem die Motivation der Bewerber. „Wir wollen niemanden, der das Stipendium jetzt nimmt, aber schon weiß, dass er das Geld lieber zurückzahlt, als aufs Land zu gehen“, erläutert Krax. Angaben über die Anzahl der Bewerber machte Krax nicht.

Um ein Stipendium der Bittmann-Stiftung können sich Studenten aus ganz Deutschland oder mit einer Arbeitserlaubnis in Deutschland in jeder Phase des Studiums bewerben. Auch Ärzte in der Fachausbildung zum Allgemeinmediziner sind zugelassen. Die Förderung läuft maximal über zwölf Studiensemester und fünf Jahre der Fachausbildung zum Allgemeinmediziner. Werbung für das Programm wird laut Krax nicht mehr gemacht, nachdem die ersten Drei gefunden sind. „Wir wollen ja keine Überversorgung. Aber wenn sich nun noch jemand bewirbt und uns überzeugt, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir doch noch einzelne Stipendien vergeben.“

Nachahmer sind gerngesehen

Nach Angaben der Stiftung wird in Meisenheim nach aktuellem Stand von ehemals acht niedergelassenen Hausärzten im Jahr 2028 nur noch einer praktizieren, wenn sich keine Nachfolger finden. „Die Versorgung von Patienten aus Meisenheim und Umgebung wird dann vor Ort nicht mehr ausreichend möglich und mit langen Wegen verbunden sein“, so die Stiftung.

„Das Ärzteschwinden betrifft natürlich nicht nur Meisenheim“, betont Eugen Krax. Daher freue sich die Stiftung über Mitstreiter, die sich von dieser Idee begeistern lassen. „Wenn sich andere Organisationen oder Privatpersonen in der Region vorstellen können, es uns gleich zu tun, sind wir gerne bereit, sie dabei mit Know-how zur Vorgehensweise zu unterstützen.“ Die Stiftung nehme auch zweckgebundene Spenden an.

Info

Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich an Eugen Krax wenden, Telefon 01577 2075578, E-Mail eugen.krax@bito.com.

Infos auch unter bittmann-stiftung.de.