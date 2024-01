Die Bewohner des neuen Stadtteils Franklin in Mannheim haben Mitte des Jahres einen Markt des Mannheimer Unternehmens in direkter Nachbarschaft. Der soll auch Umweltstandards setzen.

In Mannheim wird es weiterhin vier Bauhaus-Filialen geben. In Columbus, einem Teilbereich der einstigen Benjamin-Franklin-Kaserne im Norden Mannheims, entsteht ein neues Fachzentrum mit einer Verkaufsfläche von 16.000 Quadratmetern. Der Neubau soll Teil eines neuen Gewerbegebiets sein und die seit 1999 betriebene Filiale im nahegelegenen Stadtteil Vogelstang ersetzen. Weitere Märkte des Unternehmens gibt es in den Quadraten sowie den Stadtteilen Waldhof und Mallau. In Ludwigshafen ist das Gewerbegebiet „Westlich der B9“ in Oggersheim ein weiterer Standort.

Bei seinem Neubau in Mannheim setzt Bauhaus nach eigenen Angaben einen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Das Unternehmen nutzt beispielsweise die über 15.000 Quadratmeter große Dachfläche des Haupthauses und einer getrennten Drive-in-Arena: Eine Begrünung soll vor Sonneneinstrahlung schützen und einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten. Darüber hinaus soll ein Photovoltaiksystem zum Einsatz kommen. Zwei Anlagen sollen einen wesentlichen Anteil des Strombedarfs des gesamten neuen Gebäudekomplexes abdecken. Überschüssiger Strom könne in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, heißt es.

Abholstation vor dem Baumarkt

Das Gebäude soll keinen externen Gas- oder Fernwärmeanschluss haben. Geheizt wird mit mehreren Wärmepumpen. Innen wie außen kommt nur LED-Beleuchtung zum Einsatz. Diese Woche wurde Richtfest gefeiert. 20 bis 25 Millionen Euro investiert das Mannheimer Unternehmen in den neuen Standort

Wie in anderen Filialen auch soll Kunden ein Bereich für den Service „Reservieren & Abholen“ zur Verfügung stehen. Die Abholstation wird sich vor dem Baumarkt befinden und somit auch nach Geschäftsschluss sowie an Sonn- und Feiertagen frei zugänglich sein. „Bis zur Fertigstellung des Fachzentrums Mitte 2024 werden über 35 verschiedene Bauunternehmen und Handwerksbetriebe im Einsatz sein“, sagt Volker Markert, regionaler Geschäftsführer bei Bauhaus.

Mehr als 160 Bauhaus-Filialen gibt es in Deutschland. Europaweit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben in 19 Ländern über 290 Mal vertreten. Jeder der Baumärkte ist in 15 Fachabteilungen untergliedert.