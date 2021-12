Ein 25-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem E-Scooter mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf Höhe des Wasserturms. Der junge Mann geriet unter die Bahn, wurde aber nicht eingeklemmt. Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Feuerwehr versorgten den 25-Jährigen umgehend. Wenige Minuten später trafen weitere Einsatzkräfte am Unfallort ein. Das Unfallopfer wurde in eine Klinik gebracht. Zur Schwere der Verletzungen ist laut Polizei derzeit nichts Näheres bekannt. Durch den Unfall kam es im Bereich des Plankenkopfs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Während der Unfallaufnahme kam es offenbar im Bereich Friedrichsring/Kaiserring zu einem weiteren Unfall. Ein Lastwagen-Fahrer soll einen Ampelmast gestreift haben. Die Ampel fiel laut Polizei zeitweise aus, so dass Beamte den Verkehr regelten.