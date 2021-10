Am Donnerstag gegen 16.35 Uhr ist eine 56-jährige BMW-Fahrerin in Mannheim-Feudenheim mit einem vorausfahrenden Audi kollidiert und hat diesen auf einen Opel aufgeschoben. Die 61-jährige Opel-Fahrerin und der 29-jährige Audi-Fahrer hatten zuvor verkehrsbedingt abbremsen müssen. Die BMW-Fahrerin erkannte die Situation laut Polizei zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der Audi-Fahrer und dessen 50-jähriger Beifahrer sowie der 77-jährige Beifahrer des Opels leicht. Der Audi und der Opel waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro.