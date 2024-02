In einer leerstehenden Lagerhalle in der Mannheimer Maybachstraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost hat es am Dienstagabend gebrannt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Mannheim brannte in der Halle eine Couch. Eine Person wurde demnach angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben. Ins Krankenhaus wollte der Mann nicht. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.