Ein 83-Jähriger hat laut Polizei am Montag kurz nach 9 Uhr in einer Waschanlage in Mannheim-Fahrlach einen hohen Schaden verursacht. Nach ersten Erkenntnissen drückte der Senior unbeabsichtigt das Gaspedal durch, sodass sein Auto plötzlich beschleunigte und auf einen in der Waschstraße stehenden Mercedes prallte. Ein 29-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug abstrahlte, wurde laut Polizei von dem Mercedes erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend soll der Audi des 83-Jährigen über den linken Unterschenkel des noch am Boden liegenden 29-Jährigen gerollt sein. Er zog sich eine Verletzung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Audi indes fuhr noch einige Meter weiter, bevor er schließlich mit einer Schutzplanke innerhalb der Waschanlage kollidierte. Der 83-Jährige verletzte sich offenbar leicht, der Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Der Senior muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.